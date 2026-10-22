Экс-игрок ЦСКА и сборной России в тревел-шоу БЕТСИТИ «Цари на выезде» во время дерби прокомментировал эпизод с удалением голкипера Андрея Лунева, которое отменили после просмотра ВАР.
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