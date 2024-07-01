Врачи достали порядка 50 магнитов из уретры 13-летнего жителя Люберец

t.me/Разборчивым почерком В подмосковных Люберцах к врачам поступил 13-летний мальчик. Он пожаловался на то, что не может справить малую нужду, и признался врачам, что поместил магнитные шарики в свой детородный орган.
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