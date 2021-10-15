Светлана Сталина: почему дочь «отца народов» взяла фамилию матери

Любители историиПолитикаСветлана Сталина: почему дочь «отца народов» взяла фамилию матери У Иосифа Сталина было четверо детей: трое родных и один приемный. И все четверо известны под разными фамилиями.Вернуться к статье474НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevДа... детям не простили ПОБЕДЫ СТАЛИНА, их отца. Зависть и злоба - страшная сила.ГМГеоргий МихалевБедные дети, иметь такого отца изверга, это такое горе.Mike MikeТак она ведь знала, что Джугашвили по кличке "сталин", помимо того, что убийца и мразь - еще и педофил!ААлександрУкуси от злобы себя за яйца.Утырок.Mike MikeМне-то зачем??))) Это тебе надо себя кусать, тварь краснопузая.)) Совок СДОХ и валяется на свалке истории. Усатая педофильская мразь по кличке "сталин" - сдох в одиночестве в собственном говне. Ты живешь в МОЕЙ стране и за МОЙ счет. Точнее - доживаешь свою никчемную жизнь совкового нищеброда. История все расставила по местам.)))ААлександрЭто ты уже мертвец ,окурок.Что сука кто нибудь из родни был ликвидирован как враг.Вот и лезет из тебя словесное говно из всех дырок.Засим прощай мертвяк.NNataТакие как вы, в ЕГО период писали кляузы и вешали ярлыки. Такие как вы виновны в смертях и репрессиях. Гены не дают покоя? Опять тянет в омут? Так тоните в нем один.Mike MikeЯ?))) Я живее всех живых! А вот ты как был шавкой пиздливой - так ей и подохнешь.)))Mike MikeТакие как я, в период рессорного генералиссимуса-педофила, прятались от убийц в кожанах, как это делала моя прабабушка с маленьким ребенком на руках, когда однорукая тварь "раскрыл" очередной "заговор" в армии и моего прадеда расстреляли. Потому что что-то говорить при этом ублюдке было себе дороже. Параноидальная рябая мразь этого не терпел. Так что завали едало, шалава комсомольская - это твои предки-вертухаи вешали и стреляли, гноили в лагерях и морили голодом ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ русских людей, ради сохранения своего кровавого режима! А не подскажешь - откуда же столько врагов было у "самой справедливой власти на свете"?NNataСучонок ты паршивый, если позволяешь себе так разговаривать с людьми. Не знаешь - не трепись. Сказка про бедного-несчастного , но невиновного из высшего офицерства, пострадавшего из-за вождя, не прокатит. Не успел раньше своих приближенных накатать донос ? Только у такого как ты другим не мог быть предок. К сведению - моих в 38 расстреляли, остальную семью репрессировали, но в 41-м они в первых рядах сражались с фашистами и шли в бой с именем Иосифа. И , кстати, не И.В.Сталин виновен был в их смерти, а подлая душонка из ближнего круга семьи, позарилась на вознаграждение. Не тот враг кого назначили, а тот кто подленько, втихоря рядышком сопит и выжидает момент для укуса ядовитого и таких как вы натравливает как свору дворняжек.ААлександрЯ же попрощался с тобой мертвяк.А бабушка то у тебя проституткой была. Я ее знаю.Mike MikeНе сомневался, что из тебя песок сыплется, мразь краснопузая.)))Mike MikeА нет никакой сказки - мой прадед просто отказался воевать в гражданскую на стороне ркка. Решил отсидеться - за что и поплатился. Выблядки не прощают тех, кто не повязан с ними кровью. Единственная и главная его ошибка была в том, что он поверил в быдлопереворот. А быдлу верить нельзя! Мой дед, по другой линии, тоже прошел всю войну - от курсанта в окопах под Питером и до Вены. Вышел в отставку генералом и всю жизнь говорил одно - воевать нужно за Родину, а не за режим. Режимы приходят и уходят и советский - не исключение. Жаль, чуть -чуть не дожил до развала совка - порадовался бы старик. Кстати, усатого педофила - иначе чем параноидальной мразью никогда не называл. Грузинский рессорный генералиссимус создал такой режим, при котором стало вообще возможным убрать кого-то по доносу! Или просто за происхождение, за мысли, за несогласие с новым кровавым режимом! Разумеется, виноват именно он и его банда ублюдков. Это и есть - ФАШИЗМ!Mike MikeМертвяк у тебя в штанах, тварь неграмотная.))) Казнить нельзя помиловать?)))Марат ГубайдуллинТы, гнида, олигарх? Содержишь штат прислуги? Хайло прикрой, нечего дедами прикрываться, ты своего репрессированного не знал, и чем он насрал власти, не можешь знать..Mike MikeЯ прабабушку знал. И, в отличие от тебя, выблядка комсомольской шалавы - знаю всё о своей семье, начиная с 1785 года. Да, и в личном деле моего прадеда все довольно чётко написано - за что его расстрелял усатый грузинский выродок - педофил.NNataВас просто с детства зомбировали одной мыслью. И вряд ли ваш старик порадовался тому. что сделали с государством. В этом вы глубоко заблуждаетесь. Не за такое он воевал, и не такого он желал бы нам . Вы одного из истории семьи не вынесли - во время драки нельзя остаться в стороне. Надо выбирать и драться, иначе получите от обоих сторон. а от победившей - безо всякого сомнения. А сидеть в засаде на диване и поливать грязью прошлое - невелика заслуга, да чревато. Детство прошло. Надо думать своим умом и строить будущее если уже не для себя. так для детей-внуков, а не повторять мантры.Особенно грязные. Бумеранг возвращается.Mike MikeИ, нет - большого штата прислуги у меня нет. Я не олигарх и никогда не хотел им быть. Есть только самые необходимые - домработница, няня, водитель и приходящий садовник. Больше нет смысла.))Mike MikeИменно такого он и желал! СВОБОДЫ, а не совковой зоны, в которой от тебя не зависит НИЧЕГО. Где тебе диктуют - что жрать, что пить, где жить и учиться, где отдыхать, что читать и смотреть и даже, что думать! Я именно это и вынес из истории семьи - быдлу верить нельзя! Идти на соглашательство с майданутыми террористами - нельзя! Врать себе и другим - нельзя! И всегда называть вещи своими именами, а преступников - преступниками! Большевики, во главе с их вождями краснорожих, картавым сифилитиком Ульяновым и грузинским педофилом Джугашвили - преступники. Предатели Родины, убийцы, фашисты и мрази! И НИКАКИХ договоров с такими ублюдками быть не может! Их нужно только уничтожать! Всеми возможными способами. Вот такой я хороший ученик.Mike MikeМне с детства говорили ПРАВДУ, которая очень сильно диссонировала с тем, что мне вливали в школе и в пионЭрии! Но, я вырос и смог реально оценить - что к чему. Сегодня для этого есть все возможности. А вот ты - осталась с тем говном в башке, которое влили туда большевистские пропагандоны. Как и очень многие в нашей стране. Как говорит один мой друг - пока не сдохнет последний рожденный в ссср - нам страну не поднять и не изменить. Это же понимал и картавый ублюдок, когда пропагандировал и развязывал Гражданскую войну. Он прекрасно понимал , что ему нужно ФИЗИЧЕСКИ уничтожить - войной, убийствами и казнями, в концлагерях, заморить голодом и отменами пенсий, всех несогласных с новым режимом. Иначе ему власть не удержать.NNata1.Правда обиженной женщины - далеко от настоящей правды. 2. Когда умрет последний рожденный в СССР - вы останетесь рабами и еще будет для вас большое счастье. если для европейцев, а не "азиатских братьев".NNataВот сейчас. вы более бесправны чем раньше. Да, вам никто ничего указывать не собирается - вымирайте на собственный вкус. Просрете то, что еще осталось от созданного нами. А быдло, как правило, и есть те кто больше всего кудахчет, хотя в современных реалиях, возможно уже готовитесь к свободе радуги.Mike MikeЭто с чего же, вдруг?))) Я повторяю, для особо упоротых фанатов совкового режима - сегодня я СВОБОДЕН. Я могу выбирать страну для жительства, я могу выбирать где учиться - из-з всех университетов мира, где отдыхать, на чем ездить - из сотен моделей авто, что есть, читать и так далее. Мне НИКТО не может диктовать! На радугу мне откровенно насрать, я не понимаю - почему она тебя так волнует? А насчет того, что мы проедаем советское, то, что типа вы построили - это полная ХЕРНЯ!)) Я, несколько лет назад, купил старый совковый завод, который простоял больше 15 лет. Купил за полную стоимость - вполне официально через Росимущество. Откровенно переплатил за это говно, но не суть - покупал ради земли в очень удобном месте. Так вот, что я хочу сказать - то, что могло приносить прибыль, после развала совка - НЕ ЗАКРЫВАЛИ! Закрывали вот такие вот никому ненужные заводы, выпускающие доисторическое говно на доисторическом оборудовании. И понятия не имеющие - что такое себестоимость и рентабельность. То, что производила совковая недопромышленность за железным занавесом, после его падения не хотели покупать даже те, кто все это производил! Назови мне ХОТЬ ОДИН за семьдесят лет действительно успешный и конкурентоспособный совковый продукт? Кроме водки и икры, разумеется? Их НЕТ! Совковая экономика могла существовать только в закрытой экономической системе и с принудительным экспортом в страны-вассалы. А как только нефть рухнула, страны СЭВ отвалились, железный занавес пал - стало ясно, что совок НИ ХЕРА НЕ СТОИТ! И к развалу он пришел с такими долгами, что тебе и не снились такие суммы! И нам еще пришлось их отдавать два десятка лет.NNataДурачок. То, что ты купил неликвид, еще не говорит о том, что ты крутой бизнесмен. Спорить с дураком все равно. что в крапиву с голым торсом садиться.Удовольствия никакого, и доказывать что-либо бесполезно. Одна единственная извилина, забитая обидами предков - не предмет обсуждения-осуждения, а предмет для лечения.Вы своими обидами полученными по наследству мало того, что ослепляете себя самого, вы ею ломаете психику ваших потомков. Сидите в грязной луже недосказанностей , истерики и клеветы , а видите себя в яхте на океанском просторе. Увы, когда прозреете будет очень больно.Mike MikeТупорылая, неликвид - это ты.)) А я купил завод, который стоял на балансе всероссийского института - сразу как стало возможным выставить его на продажу. Короче, ответов не будет, как я и предполагал - говно из убогой башки никуда не делось, гораздо проще верить тому, что вещали большевики, чем думать самой. КАКАЯ НА ХЕР КЛЕВЕТА??? Ты можешь назвать ХОТЬ ОДНО достижение быдлоублюдков, которое стоило бы ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ загубленных ими жизней?Mike MikeТы ещё пропой о загнивающем капитализме и о том как ты строила светлое будущее.)))) Что-ж вы такие непроходимо тупые-то?))) Совок УЖЕ СДОХ! В мире не существует ни одной успешной соцстраны! И ты искренне считаешь, что именно ты и такие упоротые фанаты кровавого режима - единственное, что сдерживает нас тот того, чтобы стать рабами?))) Клоун, ты была рабом всю свою жизнь и даже не в состоянии это понять!NNataВас давно выписали? Для конкретных цифр надо проводить мониторинг и не по нэтовским статейкам таких "недо как вы. Одно может сказать всякий, кто жил в советские времена в сознательном возрасте, а не в пеленочном.Когда наши выезжали за границу, то сразу были атакованы предложениями на покупку у наших - часов, фото аппаратов, оптики , а отнюдь не водки и икры. Поляки. чехи, венгры выезжая из СССР везли огромные багажи с постельным бельем, духами, мехами, той же техникой. Так, что вашим сказкам могут поверить только те кто и не жил в те времена. Да, и еще полностью свою страну наши заводы обеспечивали и технологиями, и оборудованием. Огромный вклад в это было сделано благодаря оборонке. Ну, а вам чипсы дороже всего, а без жвачки так вообще - несвобода. А учиться за рубеж ехать смысла не было - уровень нашего тогда , не сейчас у вас "свободных" был на порядок выше, чем у просвещенных.NNataДа это ты не понимаешь, что тебя сопляка, на жвачку купили и семь раз продали. Многих репрессировали, но только ущербные плюют в историю своей страны.К таким вы и относитесь.Жаль не вас - вы агрессивный параноик. жаль ваших близких. т.к. вы можете заразить бездумным опорочиванием всего, что страна достигла и что благодаря таким как вы теряет.Mike MikeЧасовое производство для совка делали французы. Оптику вывезли из Германии. Что там еще "атаковали"?))) А поляки, чехи и венгры - такие же совки и везли они все это просто потому, что жили в совке, только чуть свободнее. Про уровень совкового образования - внукам будешь сказки рассказывать. НИКОГДА совок не был обеспечен оборудованием. Все время своего существования 90% высокоточных станков привозилось из-за рубежа! Совок отставал во всем абсолютно, кроме оборонки - на которую пахала вся голозадая и рабская страна!Mike MikeКакая, на хер, жвачка?))) И, заруби уже себе на чем-то чем думаешь - совок НЕ МОЯ СТРАНА! Это кровавый фашиствующий режим, который захватил мою страну на семьдесят лет и превратил ее в зону! Большевистские мрази уничтожили русских БОЛЬШЕ, чем все враги России, за триста лет до октябрьского переворота 17-го! И чем ты хочешь это оправдать? Может и немцам скажешь, что когда они говорят правду о нацистском режиме - плюют в свою страну?Mike MikeОсобенно мне нравится, как просто ты это говоришь, так... между делом - "многих репрессировали". Как будто это в порядке вещей - норма, бля! Вы - твари и мрази. Скажи спасибо, что мы не такие и продолжаем вас - ублюдков коммунякских, кормить за свой счет, а не отменили все пенсии, как это сделали большевики после переворота и не дождались пока вы передохнете, как это сделали они со стариками - царскими пенсионерами.NNataСучонок.,не тебе говорить, что ты кого-то кроме себя кормишь. То что ты хвастаешь покупкой завода, создало мое поколение. а ты захребетник, мразь. Вы кормить в принципе не можете, т.к. зарплату серую получаете и налоги скрываете, мало мы вас проверяли и наказывали.NNataВы , есть отрыжка предателей. Претендовать на ту страну, которая была неграмотная, аграрная. где народ воевал за интересы, вообще непонятно чьи, даже на неё ты не можешь. Ты предатель по рождению, мразь по воспитанию и подонок по жизни. Логическому мышлению не обучен. Способен только переписывать методички полученные с 30 серебренниками.NNataДурак в квадрате - высокоточное оборудование привезти из-за бугра не могли. его просто не продавали,пока не устареет. так жи и с технологиями. Все создавалось в стране и для себя. Начсет голозадой оборонки - помолчи, т.к. там оплата труда была очень достойная.В тебе погибает падальщик ,нет так- ПАДАЛЬЩИК. По себе о всем не судят. Только падальщики живут за счет падали. В Союзе люди создавали, а вы - мусор истории, который рано или поздно выметут и не заметят. Не вам судить о Союзе - вы мертвы от рождения, а то что ходите, жрете, пьете и размножаетесь - это не показатель жизни. это показатель потребления.Mike MikeНе нужно трындеть, тварь краснопузая. Российская Империя была четвертой экономикой мира, входила в АНТАНТУ - тогдашний прообраз НАТО и была полностью встроена в мировую экономику! Все "большевистские" достижения первых десятилетий принадлежали царским ученым и инженерам. Сами эти профессиональные зеки и ублюдки - не умели и не знали НИ ХЕРА! План ГОЭЛРО, Индустриализация, даже строительство московского метро - были разработаны еще при царе. И московское метро планировалось запустить РАНЬШЕ, чем это сделали выродки - на десять лет! И без десятков миллионов жертв большевистского режима!!! В России была лучшая на тот момент пенсионная система В МИРЕ, которую выблядки - твои быдлопредки в кожанах, разрушили и дождались пока старики перемрут - скинули балласт. А свои пенсии начали платить спустя СОРОК лет, после переворота! Колхозникам - еще позже, аж в середине 60-х! Учи историю своей страны и не позорься, выкидыш совкового недообразования.Mike MikeТы тупая? Посмотри на статистку импорта - все открыто давно! НИ ХЕРА в твоей стране не создавалось, кроме оружия и всего , что с ним связано! И учись читать, шалава комсомольская - я написал, что вся голозадая и рабская страна пахала на оборонку! Судить о совковом режиме ОЧЕНЬ просто - ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ большевистских ублюдков и, как итог - ОН СДОХ, просрав по всем направлениям! И ведь находятся еще мрази, готовые оправдывать все преступления и даже закрывать глаза на извращения "вождей краснорожих"! Ты вообще понимаешь, что пытаешься оправдать 35-ти летнего рябого и однорукого грузина, который совратил, трахнул и бросил с ребенком четырнадцатилетнюю девочку? И которого от каторги и параши спас только октябрьский быдлопереворот 17-го? Ты настолько омерзительна?NNataЭто ты мальчик по вызову с пометкой " хоть куда". Поносник.NNataДля того времени 14летняя считалась вполне созревшей для замужества.Mike MikeПринимаю это как твое признание. Слив засчитан, свободна, мразь.Mike MikeНу вот куда ты лезешь, тупорылая? В Российской империи на рябого ублюдка БЫЛО ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО по факту совращения малолетней! Нет, блядь, не считалась! Так что, место твоего кумира - возле параши или в петушином углу. .Mike MikeВ соответствии с императорским указом 1830 года, минимальный возраст для вступления в брак был повышен до 16 лет для невесты и 18 лет для жениха. Так что - рябой ублюдок Джугашвили и с Аллилуевой себя как педофил! И здесь случайностей быть не может.Гензик КолинТётя Ната, ты, действительно, как осколок светлого прошлого здесь блистаешь своими совковыми глупостями и ограниченностью! Возьми себя в руки, в рот тебе коронавирус!ВШВалерий ШороховСовершенно верно! И обо всём этом и другом спел В.Высоцкий и сказал М.Жванецкий!ААлександрМарат.Что с этим утырком разговаривать.Он сам не знает ктоего дед.Бабка то проституткой была,подзаборной.Его как паршивого щенка жалеть надо брезгливой жалостью.ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Отец, да ещё такой, как Сталин--не заслужил предательства Светланы. Наверное Хрущёв наобещал ей чего-то. Ведь ему было важно--что от оклеветанного им Сталина--даже дочь отказалась. Ведь всё равно уехала. Но--с обидой. Смена фамилии--не дала дивидентов.Mike MikeА ты бы оставила фамилию, если бы узнала, что твой отец - убийца, педофил и мразь?Гензик КолинНам учительница говорила, что Светлана куда-то ещё в Индию моталась. Да это зверь Коба даже сына из плена не выручил, хотя возможность такая представлялась. Но Паулюс ему был дороже, чтобы использовать его против своего бывшего друга Гитлера! Тиран был необыкновенным мерзавцем! Саакашвили ему в подмётки не годится!!!Комментировать
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