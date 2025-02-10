Аукцион «Кристис» объявил о проведении выставки картин, созданных при помощ...

Аукцион «Кристис» объявил о проведении выставки картин, созданных при помощи ИИЛондонский аукционный дом Christie’s объявил о своей первой выставке-аукционе, полностью посвящённой произведениям искусства, созданным с использованием искусственного интеллекта.
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