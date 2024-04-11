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Исследование раскрывает скрытую роль Млечного Пути в древнеегипетской мифологии

Исследование раскрывает скрытую роль Млечного Пути в древнеегипетской мифологии

Древние египтяне были внимательными наблюдателями ночного неба. Они включили свои астрономические наблюдения в свою религию, мифологию и хронометраж (они создали такие понятия, как 365-дневный год и 24-часовой день), сообщает «Аrkeonews».

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