В курской Новоивановке ВСУ атакуют на танках Abrams и Leopard

На Курском фронте в Новоивановке украинские формирования применяют в боестолкновениях западные танки Abrams и Leopard, рассказал РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел».
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