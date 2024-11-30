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Швейцария держится за свой нейтралитет и не пропустит войска НАТО через Альпы

Швейцария держится за свой нейтралитет и не пропустит войска НАТО через Альпы

Населению Швейцарии на референдуме предложат поддержать традиционный нейтралитет или отказаться от него.

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