Будущее российской мобильной связи обсудили в городе ее рождения – в Санкт-Петербурге

Более 300 участников собрала в Санкт-Петербурге главная экспертная площадка по тематике технологического суверенитета в телеком-отрасли — демодень индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии