«Росатом» купил долю в производителе зарядок для электромобилей

«Русатом Автоматизированные системы управления», входящая в госкорпорацию «Росатом», приобрела 50% в компании «Парус электро», специализирующейся на производстве зарядных станций для электромобилей и систем хранения энергии.
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