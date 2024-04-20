«Кутуз — первый человек, у кого я попросил футболку». Брайан Идову — о выступлениях в Медиалиге после РПЛ и ЧМ-2018

Известный в прошлом футболист клубов РПЛ и сборной Нигерии Брайан Идову ответил на вопросы Евгения Евневича в студии «Плеймейкера», которая работала во время церемонии вручения наград победителям Премии СБК.
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