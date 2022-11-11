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Почто на Иран батон крошите, ироды?

Почто на Иран батон крошите, ироды?

Тут вдруг как-то резко на первый план в мировой повестке стал выходить Иран. Сначала «Большая семерка» поперла, потом вообще Штаты вдруг самолеты отправили разведать обстановку.

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