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Царьград

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Врач Яна Шрамко предупредила об опасности амброзии и её пыльцы

Врач Яна Шрамко предупредила об опасности амброзии и её пыльцы

Амброзия цветёт с конца июля, распространяя пыльцу на сотни километров. Врач Яна Шрамко рекомендует избежать аллергии, следуя простым советам: отслеживать карту пыльцы, использовать защитные средства и срочно вызывать скорую при серьёзных симптомах.

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