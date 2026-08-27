А может, пора возвратить памятник Дзержинскому на его законное место перед главным зданием чекистов?

Олег Самойлов

Sergey Ivanov

Говоришь, жизнь наладилась? И как же, интересно, она наладилась? Еда появилась? -так она и при камуниздах проклятых никуда не исчезала. И если у тебя хватит ума заглянуть в отчеты- то ты увидишь, что сейчас потребление основных продуктов осталось примерно на том же уровне, какой был при Брежневе. Да, закупали пшеницу в Канаде. Но вот вопрос: Как так получилось, что сейчас пшеницы мы производим столько же (даже немного больше), чем в самые урожайные годы Советской власти- но тогда пшеницы не хватало, а сейчас мы ее даже экспортируем? А разгадка простая: Много пшеницы (вообще, зерновых) уходило на корм скоту. Сейчас мы ту же говядину закупаем за границей. Куры, слава богу, свои. Свинина почти вся своя. Закупаем только небольшую часть. Да, не было колбасы в магазинах. Но в соседнем коммерческом магазине было навалом и колбасы, и мяса! Просто цена была не 2.20- а 4..6 руб/кг. Люди ломились за мясом по госцене- потому его и не было! Так ведь господа Эффективные Менеджеры именно этот трюк и проделали! Они просто взяли- и везде установили рыночные цены. Так ведь и коммунисты могли поступить точно так же, разве не так? И если они это не сделали- то потому, что думали о небогатой прослойке нашего общества. Зато господам плевать на народ и плевать на то, сможет ли какая- нибудь бабулька на свою пенсию купить себе кусок колбасы. А вот ситуация с жильем: Сейчас мы строим столько же жилья, сколько строили проклятые коммуняки. Разница только в том, что коммунизды жилье ДАВАЛИ, а эти- его продают. Притом, вешая на человека ипотеку лет на 20 вперед. А я вот при том самом проклятом коммунизме за 3 года накопил на первый взнос в кооператив. А остальной долг в 60% незаметно растекся на 10 лет. И давайте не забывать, что основой жилищной политики было именно государственное жилье- то есть, бесплатное. А кооператив покупали те, кому хотелось поскорее приобрести крышу над головой. Товары качественные появились? Ну пройдись по своей квартире- и найди хоть ОДИН товар, произведенный в России! Плита- фирмы Индезит. Стиральная машина- то же. Микроволновка- LG Телевизор- Самсунг... дальше можно продолжать до посинения. Все- китайское. У нас есть только отверточная сборка импортных изделий. И я не скажу, что все это- качественное. Скорее, даже наоборот: Это в Союзе делали качественно! А из Китая нам шлют дешевенькие поделки, сделанные где- нибудь в гараже. Улицы стали чистыми? Завираешься, бабка! Не стали они чище! А кое- где- особенно там, где живут мигранты- улицы стали напоминать помойку. Скверов стало больше? Не ври! Сейчас скверы остались только те, что построили коммуняки! А нынешняя власть постепенно отгрызает от скверов кусочки- и застраивает их. Потому, что с застройки власть получает прибыль, а от сквера- прибыли никакой. Люди стали добрее и милосерднее7 -И снова вранье! В годы моего детства даже не было такого понятия «домофон». Подъезды никогда не запирались, квартиру запирали на 1 замок- и часто моя мать клала ключ под коврик, а на ручку вешала записку: «Ключ под ковриком!» Сколько ключей нужно тебе сейчас, чтобы попасть в свою квартиру? Считаем: -От подъезда магнитная бляшка. -от лифтового холла- два ключа -от квартиры- тоже два. Итого- 5 ключей! И это называется «люди стали добрее»? Завралась ты, мадам Ланская. Тебе подлечиться бы... Кстати: И медицина у нас сейчас стала чисто коммерческой. Моя жена пыталась записаться к врачу- очередь на месяц вперед! В результате сходила в платную. А ведь те самые коммунизды народ лечили бесплатно!