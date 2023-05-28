Олигархи отказались от первого, самого выгодного предложения. Что дальше?

Понеслись тут слухи о том, что наш народный герой, то есть, Евгений Викторович внес предложение (а он регулярно, если верить СМИ, вносит предложения, от которых мы радостно подпрыгиваем) о лишении имущества элиты — их дорогих домов, квартир, машин и прочего.