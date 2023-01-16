В Приморском районе на пожарище нашли останки мужчины

15 января 2023 года вечером в дачном доме в СНТ «Березка» произошёл пожар.После локализации пожара в доме нашли останки предположительно 45-летнего сына собственника дома.
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