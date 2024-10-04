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Русская весна

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Сырский отдал новые приказы после потери Угледара

Сырский отдал новые приказы после потери Угледара

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский приказал усилить оборону на восточном участке фронта в Донбассе, который пока находится под контролем Киева.

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