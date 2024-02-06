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Госдуму и родителей возмутил отказ от гендерного разделения в школе: мальчики будут варить борщи

Госдуму и родителей возмутил отказ от гендерного разделения в школе: мальчики будут варить борщи

Казалось бы, страсти вокруг возвращения трудового воспитания в школу поутихли. Поправки к закону успешно приняли, «труды» объединили с «технологией», программу предмета презентовали, с первого по девятый класс.

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Комментарии
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Христос Второй
Полностью согласен с Владиславом ....мальчикам в жизни умение готовить,  ох как пригодится , а девочкам умение скрутить шуруп и вбить гвоздь.
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1 час.
Людмила Свириденко
Так и так приходится и отвёрткой работать и молотком. Мужики этого всё равно не умеют. Вот за компом сидеть - это да, это могут. А по хозяйству, практически, ничего.
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1 час.
Николай Арзамасцев
Хватит уже про молоток, где Вы последний раз гвозди видели, кругом саморезы под шуруповёрт.
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57 мин.

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