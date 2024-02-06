Госдуму и родителей возмутил отказ от гендерного разделения в школе: мальчики будут варить борщи

Казалось бы, страсти вокруг возвращения трудового воспитания в школу поутихли. Поправки к закону успешно приняли, «труды» объединили с «технологией», программу предмета презентовали, с первого по девятый класс.
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