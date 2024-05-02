В Мостовском районе неизвестные украли лошадей, помогавших людям с инвалидностью

По словам владелицы животных, скакунов могли вывезти на фуре с большими колёсами.С фермы "Легенды гор" в посёлке Перевалка Мостовского района 30 апреля похитили семь лошадей, использовавшихся для иппотерапии (лечения различных болезней с помощью верховой езды и общения с животными — прим.