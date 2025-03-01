Военная организация «Эспаньола» намеревается дать отпор этническим диаспорам

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Комментарии
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Андрей Павлов
Всё ближе к точке невозврата. Если уже её не прошли. Детсады, школы, замена (запрет) праздников это дно. Снизу уже не стучат.
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4 час.
Э
Эмма
💯👍🏻
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4 час.
Александр Батт
Самодеятельность в этом вопросе только навредит.
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2 час.
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