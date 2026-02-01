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100 советов

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Курсы английского языка для старшеклассников: почему это важно и как выбрать

Курсы английского языка для старшеклассников: почему это важно и как выбрать

В современном мире знание английского языка стало не просто преимуществом, а необходимостью. Особенно это актуально для старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет, которые готовятся к поступлению в университеты и выходу на рынок труда.

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