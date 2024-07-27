Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    конено! В кресле лучше сидеть, чем по башке получать!«Нам там делать н...
  • Виктор Фролов
    Также в это время эти твари обстреляли пляж "Голубые озёра" в Авдеевке. Мы с внучкой успели спастись.В ДНР почтили пам...
  • Алескендер Рамазанов
    Заголовок странный. Бригада - более тысячи бойцов. Написали бы "группа военнослужащих".Бригада морпехов ...

Во всем виновата мать? Почему дети страдают ожирением

Во всем виновата мать? Почему дети страдают ожирением

В ожирении детей всегда виновата их мать. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх