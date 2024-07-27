Во всем виновата мать? Почему дети страдают ожирением

В ожирении детей всегда виновата их мать. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии