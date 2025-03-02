Зеленский рассказал о спасении отношений с Трампом

Зеленский после саммита в Лондоне рассказал о спасении отношений с Трампом Украинский президент Владимир Зеленский перед отлетом из Британии заявил, что его отношения с американским коллегой Дональдом Трампом продолжатся, об этом пишет Reuters.
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