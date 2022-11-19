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Трехочковый Джейлена Саггса принес «Орландо» победу над «Чикаго»

Трехочковый Джейлена Саггса принес «Орландо» победу над «Чикаго»

«Орландо» в пятницу вырвал победу у «Чикаго» в выездном матче – 108:107. Автором решающего попадания стал разыгрывающий Джейлен Саггс, который забросил из-за дуги при счете 105:107 за 4,1 секунды до сирены.

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