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The Washington Post (США): Талибан* победил США. В Америке начинаются поиски виновных

После падения Южного Вьетнама в 1975 году в Америке разгорелись жаркие споры о том, кто проиграл вьетнамскую войну.

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warig Рыжаков
Даже с талибами не справились. Куда им с нами воевать? Только по бабуинам пострелять, и то с растляни
warig Рыжаков
Даже с талибами не справились. Куда им с нами воевать? Только по бабуинам пострелять, и то с растляни

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