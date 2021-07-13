The Washington Post (США): Талибан* победил США. В Америке начинаются поиски виновных

Fine-newsПолитикаThe Washington Post (США): Талибан* победил США. В Америке начинаются поиски виновныхПосле падения Южного Вьетнама в 1975 году в Америке разгорелись жаркие споры о том, кто проиграл вьетнамскую войну.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWРwarig РыжаковДаже с талибами не справились. Куда им с нами воевать? Только по бабуинам пострелять, и то с растляниWРwarig РыжаковДаже с талибами не справились. Куда им с нами воевать? Только по бабуинам пострелять, и то с растляниКомментировать
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