Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Патриот Сусанин
    АНФИСА, Вы АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!! Не распишут, потому что: -- суд в закрытом режиме, -- если открыть ВСЮ ПРАВДУ, то после...Тимура Иванова ос...
  • Maxim Yushkin
    👎 Тиканёт к хохлам, а затем на Западе будет бухтеть про "путинский режим".«Криминальный маж...
  • Василий Топчий
    Но жизнь показывает, что Николай Кучков прав.Теперь все гадают...

Шестерых участников «Русской общины» посадили на трое суток из-за конфликта в батайской школе № 4

Шестерых участников «Русской общины» посадили на трое суток из-за конфликта в батайской школе № 4

Батайский городской суд наказал шестерых мужчин за сходку возле местной школы № 4, которая произошла 25 апреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
ТАДЖИКОВ-НАЦИОНАЛИСТОВ ПООЩРЯЛИ У СЕБЯ НА РОДИНЕ, КОГДА ОНИ ВЫПИНЫВАЛИ РОССИЯН ИЗ ТАДЖИКИСТАНА. СЕЙЧАС ТАДЖИКОВ ПООЩРЯЮТ УЖЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ. РОССИЯНЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ТАКОГО ПУТИНА?!
Ответить
2 час.
Сергей Торопчин
Видно что все куплено? Гнать это го ублюдка вместе с родителями  ....
Ответить
2 час.
Иван Иванов
Пока в стране существует такое наплевательское отношение к учителям, всё будет продолжаться. Не чурками, так своими же, русскими детишечками. Потому что они чётко видят и понимают, как дурковатые мамашки по каждому поводу и без повода визжат, устраивая в школах скандалы, следствием которых случается или увольнение учителя &quot;по собственному&quot; или &quot;не по собственному&quot;.... И торжествует тупое правило - чем наглее и крикливее родительница, тем скорее учитель сменит место работы. Защищать не кому учителей. Совсем не кому.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх