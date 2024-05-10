Шестерых участников «Русской общины» посадили на трое суток из-за конфликта в батайской школе № 4

ТАДЖИКОВ-НАЦИОНАЛИСТОВ ПООЩРЯЛИ У СЕБЯ НА РОДИНЕ, КОГДА ОНИ ВЫПИНЫВАЛИ РОССИЯН ИЗ ТАДЖИКИСТАНА. СЕЙЧАС ТАДЖИКОВ ПООЩРЯЮТ УЖЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ. РОССИЯНЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ТАКОГО ПУТИНА?!

Иван Иванов

Пока в стране существует такое наплевательское отношение к учителям, всё будет продолжаться. Не чурками, так своими же, русскими детишечками. Потому что они чётко видят и понимают, как дурковатые мамашки по каждому поводу и без повода визжат, устраивая в школах скандалы, следствием которых случается или увольнение учителя "по собственному" или "не по собственному".... И торжествует тупое правило - чем наглее и крикливее родительница, тем скорее учитель сменит место работы. Защищать не кому учителей. Совсем не кому.