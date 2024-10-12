В УМВД России по Оренбургской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции»

Общественный совет УМВД России по Оренбургской области определил победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», который ежегодно проводится МВД России в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции.