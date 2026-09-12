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Morgan Stanley впервые оценил акции Coinbase

Morgan Stanley впервые оценил акции Coinbase

Morgan Stanley впервые после выхода Coinbase на биржу начал официально отслеживать акции криптовалютной компании.

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