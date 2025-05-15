Четыре шага Кремля: Переговоры еще не начались, а Украину уже поставили в слабую позицию

Переговоры в Стамбуле ещё не начались, а Украину уже поставили в слабую позицию. Кремль сделал четыре шага, которые мало кто заметил, но которые позволили укрепить положение России и лишить козырей её противника.
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