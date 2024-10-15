Пушилин: Угледар будут восстанавливать после разминирования, пока это невозможно

Проработка детализированного плана восстановления Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) является сложной из-за незавершенного разминирования и ударов по городу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии