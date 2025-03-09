В Липецкой области полицейский-кинолог со служебной собакой нашел потерявшегося в лесу жителя Ставропольского края

«В отделение МВД России по Хлевенскому району Липецкой области обратился мужчина, который рассказал, что он вместе с братом ехал из Москвы домой в Ставропольский край.
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