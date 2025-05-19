Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России

Российскими военными за ночь были сбили 35 дронов ВСУ над тремя регионами: 26 БПЛА в Крыму. Российскими военными за ночь были сбили 35 дронов ВСУ над тремя регионами: 26 БПЛА — в Крыму; восемь — в Брянской области; один дрон — в Белгородской.