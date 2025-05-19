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Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России

Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России

Российскими военными за ночь были сбили 35 дронов ВСУ над тремя регионами: 26 БПЛА в Крыму.  Российскими военными за ночь были сбили 35 дронов ВСУ над тремя регионами: 26 БПЛА — в Крыму; восемь — в Брянской области; один дрон — в Белгородской.

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