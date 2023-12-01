Заточка — Москва, VK Stadium (1.12.23)

00:01 - мотивация 00:33 - Острые края 5:35 - Дамы и господа 10:07 - На стрелу 14:05 - Шапочка из фольги 18:28 - Пол - это лава 22:45 - Сам девчонка + девчонка из зала 28:00 - Угонщица 31:55 - Этажи 35:44 - Миллиарда четыре 39:04 - КП 43:45 - Человечек 47:28 - Петь блюз 50:52 - Старый я 54:52 - Бывай, дружище 59:26 - Новый шериф.