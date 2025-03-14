Сила в правде
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Сила в правде

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Как "львы" Ким Чен Ына сражаются на СВО. "Пора перестать стесняться". Полковник удивил даже своих подписчиков

Как "львы" Ким Чен Ына сражаются на СВО. "Пора перестать стесняться". Полковник удивил даже своих подписчиков

Стало известно о новых подвигах "львов" Ким Чен Ына, сражающихся в зоне СВО. Военный эксперт и полковник Аслан Нахушев считает, что "пора перестать стесняться", и рассказал людям правду.

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