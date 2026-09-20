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Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии

Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии

Украинская компания "Нафтогаз" договорилась с венгерской MOL о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы.

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