Украинский "Нафтогаз" нашёл способ защитить топливо — хранилища построят в Венгрии

Украинская компания "Нафтогаз" договорилась с венгерской MOL о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы.
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Вот туда и надо ударить.