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Татар-информ

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В сельских школах РТ предложили открыть классы по проекту «Физмат прорыв»

В сельских школах РТ предложили открыть классы по проекту «Физмат прорыв»

В школах населенных пунктов Татарстана необходимо открыть профильные физико-математические классы в рамках проекта «Физмат прорыв».

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