Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница Поволжья» в Самарской области

Юнармейцы посостязались в строевой подготовке, неполной разборке-сборке и снаряжении магазина автомата АК-74, оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке, надевании противогаза и общевойскового защитного костюма, исторической викторине, стрельбе из пневматической винтовки, сдаче нормативов «Готов к труду и обороне!».