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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница Поволжья» в Самарской области

Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница Поволжья» в Самарской области

Юнармейцы посостязались в строевой подготовке, неполной разборке-сборке и снаряжении магазина автомата АК-74, оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке, надевании противогаза и общевойскового защитного костюма, исторической викторине, стрельбе из пневматической винтовки, сдаче нормативов «Готов к труду и обороне!».

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