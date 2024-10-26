Минниханов поздравил работников и ветеранов транспорта с профессиональным праздником

Сегодня в Татарстане более 60 тысяч человек задействованы в различных сферах транспорта. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
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