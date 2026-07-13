Zero Hedge
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Zero Hedge

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While The Political Circus Distracts Us, Flock Builds The Digital Police State

While The Political Circus Distracts Us, Flock Builds The Digital Police State

While The Political Circus Distracts Us, Flock Builds The Digital Police State Authored by John & Nisha Whitehead via The Rurtherford Institute, “You had to live - did live, from habit that became instinct - in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.

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