While The Political Circus Distracts Us, Flock Builds The Digital Police State Authored by John & Nisha Whitehead via The Rurtherford Institute, “You had to live - did live, from habit that became instinct - in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.
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