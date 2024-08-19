С Яблочным Спасом

Для славян это было важным празднеством. Наши предки благодарили за урожай и отмечали преображение природы — от лета к осени А у вас хороший урожай выдался? Делитесь в комментариях своими дачными успехами.
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