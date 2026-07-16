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Наш потерянный мир

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Украину ждет тотальная «могилизация»: что стоит за сменой министра обороны

Украину ждет тотальная «могилизация»: что стоит за сменой министра обороны

На Украине очередная смена министра обороны, пятая за последние четыре года. Зеленский уклончиво объяснил причину смену «коней на переправе», в частности, высказал недовольство тем, что Михаил Федоров не смог отладить работу украинских военкоматов — территориальных центров комплектования (ТЦК).

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