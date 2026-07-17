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ИА Регнум

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Лавров: ЕС и Украина пытаются оттащить Трампа от условий, принятых РФ на Аляске

Лавров: ЕС и Украина пытаются оттащить Трампа от условий, принятых РФ на Аляске

Лидеры европейских стран и глава киевского режима Владимир Зеленский пытаются «оттащить» президента США Дональда Трампа от тех договоренностей, которые российская сторона приняла в ходе саммита на Аляске.

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