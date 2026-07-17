Лидеры европейских стран и глава киевского режима Владимир Зеленский пытаются «оттащить» президента США Дональда Трампа от тех договоренностей, которые российская сторона приняла в ходе саммита на Аляске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии