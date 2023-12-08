О Музыке и мусоре

Алексей Горшков

Читал статью - и вспомнил,как друзья мне компьютер устанавливали. Я тогда прикололся: "ВРОДЕ И ПО-РУССКИ МЕЖДУ СОБОЙ ГОВОРЯТ - А Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ"! Тут - совершенно то же самое - статью прочитал полностью, но НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ буквально смотрел в текст, как "баран на новые ворота"!