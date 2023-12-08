Как старожилы знают, я изредка устраиваю музыкальные пятницы. Но сегодня совместим выкладывание хорошей музыки с, кхм, лекцией.
О Музыке и мусоре
Комментарии
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Алексей Горшков
Читал статью - и вспомнил,как друзья мне компьютер устанавливали. Я тогда прикололся: "ВРОДЕ И ПО-РУССКИ МЕЖДУ СОБОЙ ГОВОРЯТ - А Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ"! Тут - совершенно то же самое - статью прочитал полностью, но НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ буквально смотрел в текст, как "баран на новые ворота"!
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10 час.
Alex Nемо
Прочитайте еще пару раз, может начнёте понимать!
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2 час.
LiapaNNZ Фамилия
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Можно и про музыкальный вздор ворох наплести...
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1 час.
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