Политика как он...
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Политика как она есть

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О Музыке и мусоре

Как старожилы знают, я изредка устраиваю музыкальные пятницы. Но сегодня совместим выкладывание хорошей музыки с, кхм, лекцией.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Читал статью - и вспомнил,как друзья мне компьютер устанавливали. Я тогда прикололся: &quot;ВРОДЕ И ПО-РУССКИ МЕЖДУ СОБОЙ ГОВОРЯТ - А Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ&quot;! Тут - совершенно то же самое - статью прочитал полностью, но НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ буквально смотрел в текст, как &quot;баран на новые ворота&quot;!
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10 час.
Alex Nемо
Прочитайте еще пару раз, может начнёте понимать!
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2 час.
LiapaNNZ Фамилия
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Можно и про музыкальный вздор ворох наплести...
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1 час.

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