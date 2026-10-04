У Tesla Model S лопнула шина на скорости 285 км/ч — водитель выжил

Машину разнесло, но силовая структура салона устояла В Германии Tesla Model S Plaid попала в серьезную аварию во время движения по автобану со скоростью около 285 км/ч.
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