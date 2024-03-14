Гений про злодейства Объясните мне, добрые люди, по какой такой причине специальные службы Российской Федерации должны оперативно и адекватно реагировать на ситуацию с Шарием, которая при этом произошла на территории Королевства Испании? Если я ничего не путаю, Шарий является гражданином Украины, и российского паспорта у него нет.
Почему спецслужбы России должны помогать Шарию?
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Нина Грекова
Нам бы "по дешёвке" своих предателей продать, а тут Шарий появился на горизонте.... гражданин Украины, просит помощи у России? Шарий ... на всё Божья воля, даже - если будет -1....
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3 час.
Valentina hohlova
неоднозначная фигура. подписана была 900-сотой. о Шарие узнала в Карловых варах от эмигрировавших евреев с украины. они же меня тогда уверяли что президентом будет РАБИНОВИЧ! вот какие слухи ходили в Европе. . .... он уже в израиле. шарий написал всё о гордоне.очень много было достоверных роликов об одессе киеве. он в отличие от других очень интересна в двух сериях описал Крымский мост в отличие от Мунтян? (ну вы знаете-предатель и стерва скабрезная,её надо гнать). Он первый рассказал и показал т.н. фильм Сенцова и первый показал как буксир укров врезался в наше судно в 4 часа утра. Он Пороха фактически скинул.Да, был обольщен шутом кровавым - потом разочарован. Его ребята страшно пострадали от нацистов. Потом эмиграция и да, наше разочарование... Он помогал старикам Донбасса. вот такое у меня впечатление от ШАРИЯ. да с испанией какие то неприятки. Может угрожали серьёзно. да и ясно что он любит украину и ее патриот.
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1 час.
Valentina hohlova
Службы наши разберутся. Шарий профессионал и его фильмы очень были своевременные достоверные. удивительно что его раньше свои не убрали. про Соловьёва не слышала. Я очень ценю этого журналиста с уникальной памятью интеллектом работоспособность и передачи Соловьёв лайф практически 24 часа и его команда и все кто приходят в эфир очень интересные люди. в сплетни и наговоры кто поверит. Соловьёв на виду. о нём все всё знают. делает он очень большое дело со всеми кто его окружает. ему и его большой семье здоровья удачи и всех благ.
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1 час.
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