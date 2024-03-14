Почему спецслужбы России должны помогать Шарию?

Valentina hohlova

неоднозначная фигура. подписана была 900-сотой. о Шарие узнала в Карловых варах от эмигрировавших евреев с украины. они же меня тогда уверяли что президентом будет РАБИНОВИЧ! вот какие слухи ходили в Европе. . .... он уже в израиле. шарий написал всё о гордоне.очень много было достоверных роликов об одессе киеве. он в отличие от других очень интересна в двух сериях описал Крымский мост в отличие от Мунтян? (ну вы знаете-предатель и стерва скабрезная,её надо гнать). Он первый рассказал и показал т.н. фильм Сенцова и первый показал как буксир укров врезался в наше судно в 4 часа утра. Он Пороха фактически скинул.Да, был обольщен шутом кровавым - потом разочарован. Его ребята страшно пострадали от нацистов. Потом эмиграция и да, наше разочарование... Он помогал старикам Донбасса. вот такое у меня впечатление от ШАРИЯ. да с испанией какие то неприятки. Может угрожали серьёзно. да и ясно что он любит украину и ее патриот.