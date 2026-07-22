«Мама-папа» для троих детей: как живет 56-летняя Анжелика Агурбаш после громкого развода с «колбасным королем»

Сегодня 56-летняя Анжелика Агурбаш с улыбкой называет себя «мама-папа». За её плечами — яркая карьера, участие в «Евровидении» и некогда роскошный брак с крупным предпринимателем Николаем Агурбашем, которого в прессе именовали «колбасным королем».