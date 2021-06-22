TeleTrade

TeleTrade

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 13:30 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речьюВ 14:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речьюВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийВ 17:00 GMT СШАВ 13:30 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речьюВ 14:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речьюВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 17:30 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речьюИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх