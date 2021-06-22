Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 13:30 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речьюВ 14:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речьюВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийВ 17:00 GMT СШАВ 13:30 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речьюВ 14:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речьюВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийВ 17:30 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речьюИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .