Прокуратура начала проверку из-за массового мора форели в Прикамье

В хозяйстве погибло около 12 тонн форели, в том числе 7 из них молодняка.Пермская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Волго-Камского управления по рыболовству выясняет причины массового мора форели в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish» в Добрянке.
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