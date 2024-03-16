Прокуратура начала проверку из-за массового мора форели в Прикамье

В хозяйстве погибло около 12 тонн форели, в том числе 7 из них молодняка.Пермская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Волго-Камского управления по рыболовству выясняет причины массового мора форели в рыбоводном хозяйстве «ДоброFish» в Добрянке.