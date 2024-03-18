Глава СВР Нарышкин назвал ошибкой решение Хрущева присоединить Крым к УССР

Глава СВР (Службы внешней разведки) России Сергей Нарышкин назвал ошибкой решение первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева присоединить Крым к УССР (Украинской советской социалистической республике).
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