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Глава СВР Нарышкин назвал ошибкой решение Хрущева присоединить Крым к УССР

Глава СВР Нарышкин назвал ошибкой решение Хрущева присоединить Крым к УССР

Глава СВР (Службы внешней разведки) России Сергей Нарышкин назвал ошибкой решение первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева присоединить Крым к УССР (Украинской советской социалистической республике).

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
А он сам в те времена был простым солдатом?
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13 час.

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