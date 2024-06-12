США перешли к прямому вооружению украинских неонацистов

Анастасия Куликова, Евгений Поздняков 11 июня 2024 г., 14:28 Эксперты объяснили решение США о поставках оружия неонацистам «Азова» Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинской нацбригаде «Азов».
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