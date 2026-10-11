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Говорит Европа ⚡

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Николай Азаров: «Партия спасения Украины» не родится, пока народ не выйдет из спячки

Николай Азаров: «Партия спасения Украины» не родится, пока народ не выйдет из спячки

Нейтральный статус в конституции: почему бумажные гарантии не работают без реального правового режима? Законопроект Скороход: станет ли отказ от военного блока шагом к миру или останется декларацией? Европейские квоты в 20 000 тонн: почему аграрную продукцию страны не ждут на рынке ЕС? Общественное сознание и опросы о войне: можно ли доверять цифрам, когда респонденты боятся Читать далее: https://govorit.

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