Николай Азаров: «Партия спасения Украины» не родится, пока народ не выйдет из спячки

Нейтральный статус в конституции: почему бумажные гарантии не работают без реального правового режима? Законопроект Скороход: станет ли отказ от военного блока шагом к миру или останется декларацией? Европейские квоты в 20 000 тонн: почему аграрную продукцию страны не ждут на рынке ЕС? Общественное сознание и опросы о войне: можно ли доверять цифрам, когда респонденты боятся Читать далее: https://govorit.